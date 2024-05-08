"Нацизм відродився під маркою "Сделано в России": Зеленський виступив із потужним зверненням (відео)

Світ має бути об’єднаний в антипутінську коаліцію, наголосив він

У середу, 8 травня, в Україні відзначається День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, президент Володимир Зеленський зробив потужну заяву з цього приводу, нагадавши, що Росія відродила нацизм. Вона вкотре підтвердила це масованим обстрілом України 8 травня.

"Світ проспав відродження нацизму – о 5-й ранку 24 лютого 2022 року. І сьогодні всі, хто пам’ятає Другу світову та дожив до наших днів, відчувають дежавю. Битва за Київ, бомбардування Харкова, Одеси, Дніпра, масові могили, депортація дітей, фільтраційні табори, колонії для полонених. Сторінки з підручників про Другу світову Росія повернула в заголовки світових ЗМІ, доводячи з кожним новим злочином: нацизм відродився. Тільки з новим маркуванням: "Сделано в России"", — написав він.

Зеленський наголосив, що зупинити прояви нацизму з боку РФ, як і в 1945-му році, здатен тільки об’єднаний вільний світ. Він має бути об’єднаний в антипутінську коаліцію.

"Не словами, а діями здатний зупинити нацистів Москви, не дати новому злу поширитись на весь Європейський континент, а згодом і на весь світ. Довести відданість словам "Ніколи знову!", щоб "Ніколи знову!" знову було актуальним", — зазначив президент.

Раніше "Телеграф" розповідав про наслідки атаки російської 8 травня. На жаль, є прильоти, руйнування та постраждалі.