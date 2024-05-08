"Нацизм возродился под маркой "Сделано в России": Зеленский выступил с мощным обращением (видео)

Мир должен быть объединен в антипутинскую коалицию, подчеркнул он

В среду, 8 мая, в Украине отмечается День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, президент Владимир Зеленский сделал мощное заявление по этому поводу, напомнив, что Россия возродила нацизм. Она еще раз подтвердила это массированным обстрелом Украины 8 мая.

"Мир проспал возрождение нацизма – в 5 утра 24 февраля 2022 года. И сегодня все, кто помнит Вторую мировую и дожил до наших дней, чувствуют дежавю. Битва за Киев, бомбардировки Харькова, Одессы, Днепра, массовые могилы, депортация детей, фильтрационные лагеря, колонии для пленных. Страницы из учебников о Второй мировой России вернули в заголовки мировых СМИ, доказывая с каждым новым преступлением: нацизм возродился. Только с новой маркировкой: "Сделано в России", – написал он.

Зеленский подчеркнул, что остановить проявления нацизма со стороны РФ, как и в 1945 году, способен только объединенный свободный мир. Он должен быть объединен в антипутинскую коалицию.

"Не словами, а действиями способный остановить нацистов Москвы, не дать новому злу распространиться на весь Европейский континент, а впоследствии и на весь мир. Доказать преданность словам "Никогда снова!", чтобы "Никогда снова!" снова было актуальным", — отметил президент.

Ранее "Телеграф" рассказывал о последствиях российской атаки 8 мая. К сожалению, есть прилеты, разрушения и пострадавшие.