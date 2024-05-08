Заяву зможуть подати і ті, чиє майно в окупації: як працює міжнародний реєстр збитків

До реєстру прийматимуться заяви й тих українців, чиє майно залишилося в окупації чи в зоні бойових дій

Міжнародний реєстр збитків, запущений у Гаазі у квітні 2024 року, є першою складовою міжнародного компенсаційного механізму, через який Росію хочуть змусити заплатити за скоєне. Наразі українці можуть подати до реєстру заяви за першою категорією А3.1 "Пошкодження або знищення житлового нерухомого майна".

Про це у відповідь на запит "Телеграфу" повідомило Міністерство юстиції України, йдеться у матеріалі "Мільярди Путіна на оборону та відбудову України: чи наважиться Захід передати Києву заморожені російські активи".

Подання заяв доступне для фізичних осіб, громадян України, які є власниками житлової нерухомості, та право власності на майно яких зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (ДРРП), а також які вже отримали акт обстеження комісією об’єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії РФ.

"Подання заяв буде відкрите невдовзі й для інших власників житлової нерухомості, в тому числі для тих, хто не має відповідного акту, не звертався за допомогою через програму "єВідновлення" або тих, чиє майно з об’єктивних причин не зареєстроване в ДРРП. Така можливість також буде надана власникам житла, яке знаходиться чи знаходилось на тимчасово окупованих територіях та територіях, де тривають активні бойові дії", — роз’яснює Мін’юст.

Загалом реєстр прийматиме заяви щодо більш ніж 40 категорій збитків, які поступово відкриватимуться впродовж року. Йдеться, зокрема, про загибель людей, катування, сексуальне насильство, а також тілесні ушкодження, примусове переміщення та примусове переселення осіб, втрату майна та доходу, пошкодження критичної інфраструктури та інших державних об'єктів, збитки, завдані історико-культурній спадщині, довкіллю.

Усі заяви подаються через мобільний застосунок "Дія". Незабаром зробити це можна буде й через вебпортал www.diia.gov.ua.

Для того, щоб подати заяву, потрібно у застосунку перейти в розділ "Сервіси", обрати "Відшкодування збитків" та заповнити інформацію про себе, своє житло та право власності на нього, а також інформацію про те, що спричинило руйнування та характер пошкодження або знищення.

Важливо: подача звернення до реєстру не означає автоматичне отримання виплат. Реєстр не присуджуватиме вам компенсацію – це завдання компенсаційного механізму, який поки що не створено.

Позиція України полягає в тому, щоб через міжнародний компенсаційний механізм спрямувати на відбудову інфраструктури та відшкодування заморожені російські активи. Мова про близько 282 мільярдів доларів заблокованих на Заході активів російського Центрального банку. Наразі остаточного рішення щодо цього міжнародними партнерами не ухвалено.

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