Росія пошкодила житло? Подавайте заяву на компенсацію у Гаагу ― інструкція від Мінцифри

Зараз послуга доступна лише для обмеженої кількості українців, але скоро функціонал суттєво розшириться

Українці, чиє житло було пошкоджене чи зруйноване через російські обстріли, можуть через "Дію" подати заяву в міжнародний Реєстр збитків у Гаазі. Це пришвидшить запуск механізму компенсацій.

Усі дані, які будуть у цьому Реєстрі, використають для розрахунку майбутніх репарацій. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Проте зараз ця послуга доступна не для всіх. Зараз нею можуть скористатись лише ті українці, у яких є Акт про пошкоджене майно, який видає місцева влада. Згодом скористатись цією послугою зможе більше громадян.

"Зараз послуга доступна для українців, які мають Акт про пошкоджене майно від місцевої влади. Здебільшого це люди, які подавались на "єВідновлення" в "Дії". Згодом подати заяву до міжнародного Реєстру збитків буде можливо і без акта, в тому числі якщо житло на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій", ― йдеться у повідомленні.

Мінцифри також надає покрокову інструкцію для користування сервісом. Спочатку впевніться, що маєте Акт обстеження майна від місцевої влади. Якщо його немає, треба подати повідомлення про пошкодження через "єВідновлення". Щоб зареєструвати свою заяву, зробіть наступні кроки:

відкрийте додаток "Дія";

перейдіть у "Сервіси";

оберіть "Відшкодування збитків" та об’єкт нерухомості;

натисніть на кнопку "подати заяву";

заповніть дані про нерухомість, право власності, мешканців житла, обставини та дату пошкодження, вкажіть також Акт обстеження, бажаний розмір компенсації, персональні дані (можна завантажити фото пошкоджень та руйнувань, фото чеків за будматеріали та ремонт у "Додаткових матеріалах");

підписати заяву за допомогою "Дія. Підпис" і відправити її.

Інструкція від Мінцифри України

Зазначимо, що ті українці, які отримали компенсацію за програмою "єВідновлення", можуть подати заяву в міжнародний Реєстр збитків у Гаазі. Якщо в одного і того ж об’єкта є кілька співвласників, то кожен з них повинен окремо подати заяву.

Зазначимо, що за програмою "єВідновлення" українцям, які втратили свої домівки, видають сертифікати на житло. Держава виділяє певну суму, і громадяни можуть обрати об’єкт нерухомості на первинному чи вторинному ринку. Якщо ж тієї суми не вистачає, то українці можуть докласти власні кошти.

Раніше "Телеграф" писав, як програма "єВідновлення" впливає на ринок нерухомості в Україні. У матеріалі також є алгоритм отримання компенсації. За даними на лютий 2024 року, середня сума становила 2,2 млн грн.