Заявление смогут подать и те, чье имущество в оккупации: как работает международный реестр убытков

В реестр будут приниматься заявления и тех украинцев, чье имущество осталось в оккупации или в зоне боевых действий

Международный реестр ущерба, запущенный в Гааге в апреле 2024 года, является первой составляющей международного компенсационного механизма, через который Россию хотят заставить заплатить за содеянное. Украинцы могут подать в реестр заявления по первой категории А3.1 "Повреждение или уничтожение жилого недвижимого имущества".

Об этом в ответ на запрос "Телеграфа" сообщило Министерство юстиции Украины, говорится в материале "Миллиарды Путина на оборону и восстановление Украины: решится ли Запад передать Киеву замороженные российские активы".

Подача заявлений доступна для физических лиц, граждан Украины, являющихся владельцами жилой недвижимости, и право собственности на имущество которых зарегистрировано в Государственном реестре имущественных прав на недвижимое имущество (ГРИП), а также уже получивших акт обследования комиссией объекта, поврежденного в результате вооруженной злости РФ.

"Подача заявлений будет открыта вскоре и для других собственников жилой недвижимости, в том числе для тех, кто не имеет соответствующего акта, не обращался за помощью через программу "єВідновлення" или тех, чье имущество по объективным причинам не зарегистрировано в ГРИП. Такая возможность также будет предоставлена владельцам жилья, которое находится или находилось на временно оккупированных территориях и территориях, где продолжаются активные боевые действия", — разъясняет Минюст.

В целом реестр будет принимать заявления о более чем 40 категориях убытков, которые будут постепенно открываться в течение года. Речь идет, в частности, о гибели людей, пытках, сексуальном насилии, а также телесных повреждениях, принудительном перемещении и принудительном переселении лиц, потере имущества и дохода, повреждении критической инфраструктуры и других государственных объектов, ущербе, нанесенном историко-культурному наследию, окружающей среде.

Все заявления подаются через мобильное приложение "Дія". В скором времени сделать это можно будет и через вебпортал www.diia.gov.ua.

Для того чтобы подать заявление, нужно в приложении перейти в раздел "Сервисы", выбрать "Возмещение ущерба" и заполнить информацию о себе, своем жилье и праве собственности на него, а также информацию о том, что повлекло за собой разрушение и характер повреждения или уничтожения.

Важно: подача обращения в реестр не означает автоматическое получение выплат. Реестр не будет присуждать вам компенсацию – это задача компенсационного механизма, который пока не создан.

Позиция Украины состоит в том, чтобы через международный компенсационный механизм направить на восстановление инфраструктуры и возмещение замороженные российские активы. Речь примерно о 282 миллиардах долларов заблокированных на Западе активов российского Центрального банка. В настоящее время окончательное решение по этому поводу международными партнерами не принято.

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