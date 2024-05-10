Не поспішайте ховати парасольки: синоптик дав прогноз погоди на вихідні в Україні

Синоптик розповів, до яких регіонів повернуться нічні заморозки

Цими вихідними погода в Україні обіцяє бути теплою і без істотних опадів. Але в деяких регіонах очікуються дощі із грозами.

Про це "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич, йдеться у матеріалі "Від заморозків до +25: відомий синоптик розповів, коли потеплішає в Україні".

Так, з 10 до 13 травня включно опадів на більшій території України не прогнозується. Лише на півночі Лівобережжя та у Карпатському регіоні пройдуть короткочасні дощі з грозами. Вночі температура повітря становитиме від +5 до +10 градусів, а вдень потеплішає до +12+20 градусів.

На півночі та сході ночі будуть прохолодними – від 1 до 6 градусів тепла. На поверхні ґрунту та в повітрі місцями будуть заморозки до -3 градусів. Вдень повітря прогріється до +12+18 градусів.

Також "Телеграф" розповідав про те, якою погодою буде у травні. Український синоптик розповів, що жодних аномалій в останній місяць весни не передбачається.