Витратять мільйони: у Києві під час війни вирішили відремонтувати ліхтарі на ВДНГ

Підрядник повинен провести поточний ремонт опор зовнішнього освітлення

У Києві Національний комплекс "Експоцентр України" (ВДНГ) під час війни вирішив відремонтувати освітлення. На це завдання підуть мільйони гривень. Компанію, яка надасть послуги, обирали за допомогою тендеру.

Інформація про це з’явилася на сайті державних закупівель Prozorro. За ці гроші підрядник має провести поточний ремонт опор зовнішнього освітлення за адресою: проспект Академіка Глушкова, 1.

Закупівля з запланованою вартістю 8 900 000 грн. з’явилася 4 березня. А вже 13 березня було оголошено переможця тендеру – компанія УБПГ "Промінь".

Підсумкова ціна робіт становитиме 7 894 231 грн.

За цю суму підрядник має здійснити ремонт на чотирьох об’єктах.

На цій території буде здійснено потоковий ремонт освітлення, зокрема заміна опор ліхтарів та їх плафонів, фарбування тумб тощо.

Приклад робіт на одному з об’єктів:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час війни у Кривому Розі витратить на саджанці дерев космічну суму. Йдеться про тисячі саджанців та мільйони гривень.