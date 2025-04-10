"Русских" не багато? Скільки в Україні людей з таким провокативним нині прізвищем

Найчастіше вони зустрічаються на півдні та сході країни

На території України існує чимало дивних прізвищ, які вказують не тільки на особливості характеру чи зовнішності. Адже є й доволі нехарактерні прізвища і серед них чимало тих, що пов'язані з Росією.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, скільки в Україні носіїв прізвища Русский. За даними порталу "Рідні", в Україні нараховується не так багато людей з цим родовим іменем.

Наразі на території України прізвище Русский носять всього 7 осіб. Два з них проживають у Чернігові, ще два у Новоград-Волинську та один у Харкові. Де інші дві особи портал не повідомляє. Найчастіше прізвище Русский носять українці з ім'ям Микола.

Додамо, що в Україні також є ще кілька схожих прізвищ з вищеназваним. Зокрема:

Русских — 118 носіїв;

Русскіх — 113 носіїв;

Русскіна — 32 носіїї;

Русскова — 30 носіїв;

Руссков — 29 носіїв.

Якщо порівнювати поширеність цих прізвищ в Україні за областями, то найчастіше вони зустрічаються на півдні та сході країни, проте є й ті, що поширені на півночі.

Важливо відзначити, що під час повномасштабної війни, ймовірно, дані можуть оновлюватися не так часто. Тому реальна інформація про кількість носіїв може в цей час бути іншою.

Нагадаємо, що існує кілька прізвищ, які пов'язані з Великоднем. Вони зустрічаються не часто.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки в Україні людей із прізвищем Москва та де вони живуть.