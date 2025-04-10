Магнітна буря не відпускає Землю. Чи знизить вона свою силу наприкінці тижня

На графіку є чотириденний геомагнітний шторм

Затяжна магнітна буря не покинула Землю. За словами вчених, вона вируватиме до кінця поточного тижня, але її сила не має перевищити 4 балів.

Як повідомили у NOAA, передає сайт дослідження космічної погоди Spaceweather, незначні геомагнітні бурі класу G1, тобто 5 балів, можливі 11 квітня, коли очікується, що викид корональної маси (CME) буде впливати на магнітне поле Землі. CME був викинутий у космос вибухом сонячної нитки 8 квітня.

Крім магнітної бурі, земляни можуть побачити полярні сяйва, але лише у високих широтах.

Магнітні бурі на Землі упродовж 7-13 квітня

Відповідно до оновленого графіка геомагнітних бур на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 10 квітня, на Землі тримається 4-бальна магнітна буря. Такий шторм прогнозується і 11-13 квітня.

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