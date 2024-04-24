В Україні йдуть "кольорові" дощі через пил із Сахари: чи небезпечно це для людей

Тривалі опади вимивають пил із атмосфери

В Україні принесло пил із Сахари, внаслідок чого пройшли "кольорові" або "брудні" дощі. Однак побоюватися такої аномалії не варто, оскільки ці опади не є небезпечними.

Про це повідомили у Telegram-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Зазначається, що це природне явище простежується над південними та центральними районами України та поширюється на північ.

"Довгі опади вимивають пил з атмосфери, внаслідок чого метеостанції фіксують кольоровий (жовтих відтінків) дощ, який не несе жодної загрози", — йдеться у повідомленні.

Протягом 25 та 26 квітня пил залишатиметься в атмосфері над Україною. А вже 27 квітня повітряні потоки зміняться. Повітря очиститься.

Водночас у Київській міській військовій адміністрації зазначили, що у столиці пил із Сахари змішався з опадами, тому дощові краплі мають жовтуватий відтінок.

"Зокрема, це яскраво видно на автомобілях, які потрапили під сьогоднішній дощ у столиці — більшість автомобілів вкриті шаром жовтого цукрового пилу", — зазначили у МВА.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Укргідрометцентрі попереджали, що явище може надавати хмарам жовтого відтінку, а дощ при цьому не буде кристально чистим.