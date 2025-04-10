Як не отримати штраф за проїзд у Львові: проста інструкція

У львівському транспорті легко отримати штраф: неуважність — не виправдання для контролера

З настанням тепла активізувався внутрішній туризм. Один із популярних напрямків — Львів. Через це росте кількість пасажирів, які отримують штрафи в громадському транспорті не через навмисне порушення, а через банальне незнання або неуважність. Одна із найпоширеніших проблем — подвійне прикладання картки до валідатора для сплати за проїзд двох людей.

"Телеграф" отримав доступ до відповіді Львівської міськради про правомірність такого штрафу. У тексті йдеться, що повторне прикладання карти — не є другою оплатою. "При першій валідації оплатили свій проїзд, при другій перевірили оплату", — йдеться у відповіді. При повторному прикладанні на екрані з’являється напис "Вхід уже зареєстровано". Тому пасажир, що їхав "другим", залишився без квитка. Це – пряме порушення правил, що може завершитися штрафом у 300 грн.

Як правильно сплатити за себе, попутників і багаж: інструкція

У випадку, коли пасажир хоче оплатити проїзд не лише за себе, а й за друзів чи багаж, є чітка процедура:

Обрати на валідаторі опцію "Додати квитки" — вартість поїздки власника картки підтягнеться автоматично. Натиснути "Попутники", щоб додати потрібну кількість людей. Якщо везете валізу чи великий предмет — додати одиниці багажу через кнопку "Багаж". Після цього натиснути "Продовжити". І тільки тоді прикласти картку, смартфон або відсканувати QR-код.

У Львові в правилах прописано, що багажем вважається усе, що перевищує габарити 60×40×20 см, або має довжину понад 150 см і діаметр понад 10 см.

Раніше "Телеграф" розповідав, що приватні перевізники та одне комунальне підприємство у Львові звернулись до міськради з вимогою підвищити вартість проїзду. Обґрунтованим тарифом вони вважають 32 грн.