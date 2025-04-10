Яку суму доларів потрібно покласти на депозит, аби отримати дохід в не менше 10 тисяч

Сума в 4 000 доларів на депозиті за певний час може принести значний прибуток

Отримувати пасивний дохід українці можуть за допомогою депозитного рахунку в банку. Заробіток, в основному, залежить від вкладень, адже чим вони більші, тим і вище остаточна сума.

Аби точно отримати дохід в не менше 10 тисяч гривень, українцю необхідно покласти на депозит н-суму доларів. "Телеграф" дізнався, яка це буде сума.

Згідно з актуальними даними про депозити в українських банках в "Мінфін", заробіток в 10 тисяч гривень можна отримати за умови, якщо особа принесе в банк 4 250 доларів і "забуде" про них на 2,5 роки. Варто нагадати, що наразі, 10 квітня 2025 року, курс продажу готівкового долара складає 41,28 гривні, а тому 243 долари дорівнюють 10 031 гривні.

На депозитний рахунок можна покласти й меншу суму доларів, а саме сотню. Вона є мінімальною сумою вкладень. "Телеграф" розповів, на який дохід очікувати українцю зі 100 доларами, якщо він віддав їх на рік, два або три.

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