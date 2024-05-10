Не спешите прятать зонтики: синоптик дал прогноз погоды на выходные в Украине

Синоптик рассказал, в какие регионы вернутся ночные заморозки

В эти выходные погода в Украине обещает быть теплой и без существенных осадков. Но в некоторых регионах ожидаются дожди с грозами.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич, говорится в материале "От заморозков до +25: известный синоптик рассказал, когда потеплеет в Украине".

Так, с 10 по 13 мая включительно осадков на большей территории Украины не прогнозируется. Только на севере Левобережья и в Карпатском регионе пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью температура воздуха будет от +5 до +10 градусов, а днем потеплеет до +12+20 градусов.

На севере и востоке ночи будут прохладными — от 1 до 6 градусов тепла. На поверхности почвы и в воздухе местами будут заморозки до -3 градусов. Днем воздух прогреется до +12+18 градусов.

Также "Телеграф" рассказывал о том, какой погода будет в мае. Украинский синоптик рассказал, что каких-либо аномалий в последний месяц весны не предвидится.