Росія спровокувала скандал на чемпіонаті Європи з боротьби (відео)

Черговий скандал у світі спорту стався з вини росіянина

Глава Федерації спортивної боротьби Росії Михайло Маміашвілі повівся неналежно під час церемонії нагородження на чемпіонаті Європи з боротьби у Братиславі (Словаччина). До речі, саме він погрожував Франції танками.

Маміашвілі, який проводив нагородження у вільній боротьбі у ваговій категорії до 74 кг, назвав переможця змагань албанця Чермена Валієва "зрадником", передає metaratings.ru. Валієв до лютого 2024 року виступав за збірну Росії, після чого перейшов до команди Албанії.

"Михайло Маміашвілі, нагороджуючи Чермена Валієва, назвав його зрадником і обмовився матюками на адресу чемпіона.

Ситуацію побачив Хетаг Гозюмов (головний тренер азербайджанської команди), який підійшов до Маміашвілі та почав обурюватись неповагою на адресу Чермена. Скандал продовжує розвиватися вже за лаштунками", — пише джерело.

Додамо, що Валієв у фіналі турніру переміг олімпійського чемпіона Заурбека Сідакова із РФ. У мережі з’явилося відео з нагородження, де видно ганебну поведінку Маміашвілі.

Раніше Маміашвілі порівняв війська вермахту з російськими спортсменами. Функціонер так відреагував на слова мера Парижа Анн Ідальго, яка не хотіла бачити росіян на Іграх-2024.