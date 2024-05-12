"Вони обурені": нардеп розповів, чи готові Німеччина та Польща повернути військовозобов'язаних українців

Наразі Україна примусово не повертає чоловіків

Німеччина та Польща готові повертати військовозобов’язаних українців, але якщо будуть розроблені домовленості між урядами. Наразі сторони не обговорюють конкретний механізм, але ефективність цього інструменту сумнівна.

Так вважає народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони та розвідки Олександр Федієнко. Він впевнений, що якщо міжурядові домовленості будуть досягнуті, то українці, які зараз знаходяться в Німеччині та Польщі, просто змінять країну проживання.

"Німеччина і Польща готові повертати відповідних військовозобов'язаних відповідного віку. Але для цього потрібні міжурядові домовленості. Конкретний механізм не обговорювався… Навіть якщо України почне домовлятися з Польщею та Німеччиною, що певний інструмент обміну інформацією запрацює, це призведе тільки до того, що такі громадяни просто переїдуть в іншу країну", — сказав Федієнко.

Нардеп сказав, що його колеги з Бундестагу (конституційний та законодавчий орган у Німеччині) питають, що має зробити уряд для повернення в Україну чоловіків мобілізаційного віку. Німецькі депутати, як і польські, не розуміють, чому не всі виконують конституційний обов'язок, і це їх обурює.

"Колеги з Бундестагу запитали, що потрібно прийняти на рівні уряду для того, щоб відповідна категорія українських громадян поїхала виконувати свій конституційний обов'язок. А чому вони так кажуть? Вони обурені! І поляки, і німці не розуміють, яким чином під час війни в Україні наші громадяни їздять по Європі. Мовляв, можливо, вони краще будуть їздити на Леопарді, а не на Ламборгіні?", — сказав нардеп.

Федієнко розповів, що "світ не розуміє, коли хтось воює, а хтось відсиджується в іншій країні". Депутат запропонував говорити про справедливість щодо тих, хто виконує свій обов’язок і тих, хто втік через війну.

"Світ не розуміє, коли хтось тут воює, а хтось відсиджується в іншій країні. Коли ж говоримо про демобілізацію, це ж про справедливість? То говорімо й про справедливість щодо тих, хто тут виконує свій конституційний обов'язок і тих, хто втік", — сказав Федієнко.

Повне інтерв’ю під назвою "Кого примусом доставлять в ТЦК і що треба зробити кожному: все про мобілізацію після 18 травня" читайте у понеділок, 13 травня. Воно з’явиться на сайті "Телеграфу" о 8:00.

Раніше ми писали, що Німеччина не буде висилати військовозобов’язаних українців, які офіційно працевлаштовані. Таку заяву зробив канцлер країни Олаф Шольц.

Також "Телеграф" повідомляв, що в Україні не будуть примусово повертати чоловіків мобілізаційного віку. Проте вони повинні оновити свої дані у ТЦК.