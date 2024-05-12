"Они возмущены": нардеп рассказал, готовы ли Германия и Польша вернуть военнообязанных украинцев

Пока Украина принудительно не возвращает мужчин

Германия и Польша готовы возвращать военнообязанных украинцев, но если будут разработаны договоренности между правительствами. Пока стороны не обсуждают конкретный механизм, но эффективность этого инструмента сомнительна.

"Германия и Польша готовы возвращать соответствующих военнообязанных соответствующего возраста. Но для этого нужны межправительственные договоренности. Конкретный механизм не обсуждался… Даже если Украина начнет договариваться с Польшей и Германией, что определенный инструмент обмена информацией заработает, это приведет только к тому, что такие граждане просто переедут в другую страну", — сказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в интервью "Телеграфу".

Нардеп сказал, что его коллеги из Бундестага (конституционный и законодательный орган в Германии) спрашивают, что должно сделать правительство для возвращения в Украину мужчин мобилизационного возраста. Немецкие депутаты, как и польские, не понимают, почему не все выполняют конституционную обязанность, и это их возмущает.

"Коллеги из Бундестага спросили, что нужно принять на уровне правительства для того, чтобы соответствующая категория украинских граждан поехала выполнять свой конституционный долг. А почему они так говорят? Они возмущены! И поляки, и немцы не понимают, каким образом во время войны в Украине наши граждане ездят по Европе. Мол, возможно, они лучше будут ездить на Леопарде, а не на Ламборгини?", — сказал нардеп.

Федиенко рассказал, что "мир не понимает, когда кто-то воюет, а кто-то отсиживается в другой стране". Депутат предложил говорить о справедливости относительно тех, кто исполняет свой долг и тех, кто бежал из-за войны.

"Мир не понимает, когда кто-то здесь воюет, а кто-то отсиживается в другой стране. Когда же говорим о демобилизации, это же о справедливости? То говорим и о справедливости относительно тех, кто здесь выполняет свой конституционный долг и сбежавших", — сказал Федиенко.

Интервью с Александром Федиенко под названием "Кого по принуждению доставят в ТЦК и что нужно сделать каждому: все о мобилизации после 18 мая" читайте на сайте "Телеграфа" в понедельник, 13 мая.

Ранее мы писали, что Германия не будет высылать военнообязанных украинцев, официально трудоустроенных. Такое заявление сделал канцлер страны Олаф Шольц.

Также "Телеграф" сообщал, что в Украине не будут принудительно возвращать мужчин мобилизационного возраста. Тем не менее они должны обновить свои данные в ТЦК.