"Підхід до війни буде іншим": у Міноборони висловились щодо набуття законом про мобілізацію чинності з 18 травня

Такого, що воює лише частина людей, не буде

З набуттям чинності нового закону про мобілізацію змінить також і підхід до війни. У всіх містах України мають розуміти всю тяжкість цієї війни і сприяти перемозі максимально.

Про це сказав речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в етері Еспресо. Він також зауважив, що держава має розуміти, який людський ресурс має: скільки чоловіків у віці від 18 до 60 років є здоровими, які у них військово-облікові спеціальності, хто з них має право на бронювання чи відстрочку

"Якщо говорити глобально, то з 18 травня, коли набуває чинності закон про мобілізацію, то передусім змінюється і підхід до цієї війни. Тому що та історія, коли частина людей воює і постійно перебуває на фронті, а частина живе своїм спокійним життям, вочевидь, що цьому вже приходить край. Разюча відмінність, яка кидалася щоразу в очі, коли повертаєшся з Донбасу у Київ чи Львів, чи інші мирні міста, не є нормальною. Можливо, це було б нормально, якби у нас був слабкий ворог, однак у цьому випадку треба мобілізуватися всій країні, всьому суспільству. Від 18 травня всі чоловіки віком від 18 до 60 років мають уточнити свої дані у ТЦК та СП, є можливість це зробити в електронному кабінеті, а також у ЦНАП", — заявив речник Міністерства оборони України.

Лазуткін зауважив, що важливо розуміти, скільки чоловіків є здоровими, які у них військово-облікові спеціальності або, наприклад, хто завів третю дитину і має право на бронювання чи відстрочку, або тих, хто переселився і змінив місце проживання.

"Зараз чиновники категорії "Б" (керівники та заступники керівників державних органів) та "В" (інші посади державної служби) будуть бронюватися лише на 50%, а не на 100% як раніше. Залишаться заброньованими чиновники категорії "А" (вищий корпус державної служби). Крім того, пенсіонери силових структур також тепер стають на облік. Це була чутлива тема, про яку багато говорили, і також певною мірою відповідає запиту на справедливість", — наголосив речник оборонного відомства.

Раніше "Телеграф" писав, що попри загальну мобілізацію лише 15% українських військовозобов’язаних реально воюють. Людей на фронті не вистачає.