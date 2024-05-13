"Військові цього не розуміють": нардеп розповів, навіщо Україні новий закон про мобілізацію

Нардеп назвав головну мету нового закону про мобілізацію

Новий закон про мобілізацію покликаний не лише покращити ситуацію з набором людей у Сили оборони. Вторинною його метою є дати ТЦК розуміння того, скільки взагалі в Україні є військовозобов’язаними.

Про це розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко в інтерв’ю "Телеграфу": Кого примусом доставлять в ТЦК і що треба зробити кожному: все про мобілізацію після 18 травня.

"Ми повинні розуміти, скільки в нас є людей в резерві і так далі. Адже військові цього, в принципі, не розуміють. Мобілізація триває. Та розуміння чисельності військовозобов’язаних, які можуть бути залучені в максимально короткі терміни — відсутнє. Цієї інформації немає", — сказав він.

Як приклад Федієнко розповів, що за даними ТЦК в Україні є від 6 до 10 мільйонів військовозобов’язаних, однак у реєстрах їх умовно всього 2 мільйони. Тому, каже він, закон мав зробити так, щоб ТЦК побачив усіх, а для цього і був запущений автономний кабінет військовозобов’язаного.

Як повідомлялося раніше, у Генштабі заявили, що всі військовозобов’язані українці з 18 травня мають оновити свої дані у ТЦК. Але якщо зробити це раніше, то повторно у військкомат іти не треба.