Бойова машина і не тільки: команда Олега Крота передала військовим важливу техніку

Олег Крот та благодійний фонд "Батальйон волонтер" передали на фронт передали бойову машину "Фронтера" для виконання завдань на Черкащині та антену, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та маскувальні сітки для оборонців на інших ділянках фронту. Зазначимо, що ця команда підтримує ЗСУ від початку російського вторгнення.

Військові отримують від волонтерів також необхідне спорядження та амуніції, звертаючись із актуальними потребами та окремими адресними запитами.

Олег Крот активно співпрацює з благодійним фондом "Батальйон волонтер", через який відбувається регулярна передача важливих військових засобів на передову. Благодійник не просто фінансує покупки та логістику обладнання, але й особисто слідкує, аби кожна одиниця була доставлена і змогла бути використана належним чином. Спільними зусиллями волонтери вже забезпечили багато військових частин сучасними бойовими машинами, засобами радіоелектронної боротьби, а також маскувальними сітками, що дозволило оборонцям України ефективніше захищати території та проводити бойові операції.

Додамо, що діяльність команди Олега Крота охоплює широкий спектр волонтерських ініціатив — від постачання військового спорядження до організації гуманітарної допомоги.