"Воно? А так можна було?": український блогер здивував мережу своєю відповіддю, чому він не на фронті (відео)

Ролик зібрав велику кількість коментарів

Український блогер Ігор Колесников, який зараз проживає у Німеччині та займається навчанням німецької мови у TikTok, цікаво відповів на запитання підписників, чому він не їде захищати Україну. На це хлопець заявив, що не ідентифікує себе як чоловік.

У короткому ролику-відповіді на один із коментарів блогер сказав, що він вважає себе non-binary. Відповідне відео було опубліковано в його обліковому записі. Воно вже зібрало велику кількість реакцій на таку заяву.

"Я поїхав би до України. Мені багато людей пише "чому не на фронті? де твій окоп?". Я хотів би, але не можу, тому що я не ідентифікую себе як чоловік. Я не ідентифікую себе як жінка. Я у Німеччині ідентифікую себе як non-binary. Тобто ніяк — воно", — сказав блогер.

У коментарях під постом багато хто посміявся з незвичайної відповіді блогера, вважаючи, що він використовує слова про небінарність як "відмазку" у військкомат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що запорізький блогер пристав до військових та провокував їх на конфлікт, знімаючи все на камеру. Відео зібрало велику кількість переглядів, а сам блогер знайшов прихильників серед аудиторії.