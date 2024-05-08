Українська блогерка Корячка заявила, що у школах Харкова вчать, "як готувати попу до аналу": у мережі скандал (відео)

Доказів блогерка не надала

Скандальна блогерка з Харкова Тетяна Коряк, відома як Корячка, розбурхала українців заявою про освіту на Харківщині. Вона стверджує, що в деяких гімназіях дітям змалку "розповідають, як готуватися до анального сексу".

Про це вона сказала в новому епізоді подкасту "Обшук з Мариною Річчі" на YouTube. Так, під час розмови з ведучою Коряк заявила, що у Харкові нібито є гімназія, де у підручниках із сексуальної освіти розповідають про те, як підготувати себе до анального сексу.

"У підручниках із сексуальної освіти. Розповідаю: "як підготувати попу до аналу?" Треба відварити моркву… Це книги такі, с*ка, книги такі. І ти розумієш - як захистити дитину в цьому світі?", — Каже блогер.

У своєму посту в Instagram Корячка доповнила свою заяву на шоу.

"Я не виступаю проти сексуального виховання дітей. Це необхідно. Мене більше турбує вік, у якому ті самі книги впроваджуються в освіту! У віці 11-12 років дітям взагалі не треба знати як готувати свої попи до того ж ан@лу…. Мені іноді здається, що ті хто пише шкільну програму і хто пропихають всі ці віяння "гендерності" кляті збоченці!", — каже вона.

Втім, варто зазначити, що гімназія, в якій нібито навчають за такими підручниками, а також назву самої книги Коряк відмовляється називати. Натомість вона заявляє:

"Якщо я щось стверджую, то я не зобов’язана вам доводити свої слова. А якщо ви хочете спростувати мої слова, тоді ви повинні доводити, що я не права".

Також вона відповіла підписникам, які не повірили її словам та звинуватили її в тому, що вони повторюють російську пропаганду.

"Всі, хто вважає, що інша думка це російська пропаганда та ІПСО — просто відпишіться", — зазначила Корячка.

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