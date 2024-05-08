"Історія наче з фільму": у Києві накинулися на блогерку, яка зафільмувала зраду (відео)

Дівчина отримувала повідомлення від пари з проханням видалити запис

У Києві блогерка знімала контент для соцмереж у ботанічному саду, який став причиною конфлікту. Дівчина поділилася історією про те, як випадково зняте відео практично зруйнувало сім'ю.

Блогерка розповіла, що під час зустрічі світанку у Ботанічному саду вона, як зазвичай, знімала відео для своїх сторінок у соцмережах. На кадрах опинилися й інші відвідувачі парку, серед яких була пара, що, як з'ясувалося згодом, перебувала у позашлюбних стосунках.

Відео, опубліковане в TikTok, набрало 8 тисяч переглядів. Згодом дівчина отримала численні повідомлення від пари з проханням видалити відео.

"Як виявилось, на цьому відео жінка зраджувала своєму чоловікові та не хотіла, щоб він це побачив. А я зафіксувала, як вони обіймались та цілувались", — розповідає блогерка.

Блогерка видалила відео, бо не хотіла кожен раз його переглядаючи, згадувати цю неприємну ситуацію. Після цього дівчина написала парі, щоб ті краще ховалися, якщо ж зраджують. Тому що у місцях, де багато людей, їх може побачити будь-хто.

"І хлопець відповів мені "дуже цікаво, ти ще й будеш вчити мене життю?" Я вже не стала нічого на це відповідати", — закінчує історію блогерка.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві штурмували ботанічний сад, десятки людей лізли через паркан. Причиною цьому стало вірусне відео в TikTok.