"Оно? А так можно было?": украинский блогер удивил сеть своим ответом, почему он не на фронте (видео)

Ролик собрал большое количество комментариев

Украинский блогер Игорь Колесников, который сейчас проживает в Германии и занимается обучением немецкого языка в TikTok, интересно ответил на вопрос подписчиков, почему он не едет защищать Украину. На это парень заявил, что он не идентифицирует себя как мужчина.

В коротком ролике-ответе на один из комментариев блогер сказал, что он считает себя non-binary. Соответствующее видео было опубликовано в его аккаунте. Оно уже собрало большое количество реакций на такое заявление.

"Я поехал бы в Украину. Мне много людей пишет "почему не на фронте? где твой окоп?". Я хотел бы, но я не могу, потому что я не идентифицирую себя как мужчина. Я не идентифицирую себя как женщина. Я в Германии идентифицирую себя как non-binary. То есть, никак — оно", — сказал блогер.

В комментариях под постом многие посмеялись с необычного ответа блогера, посчитав, что он использует слова о небинарности как "отмазку" в военкомат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что запорожский блогер пристал к военным и провоцировал их на конфликт, снимая все на камеру. Видео собрало большое количество просмотров, а сам блогер нашел сторонников среди аудитории.