Так боровся з корупцією, що сам став шахраєм: викрито відомого "благодійника", який наживався на ЗСУ

Йому загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 7 років.

У вівторок, 23 квітня, правоохоронці затримали голову благодійного фонду з Попільні після отримання ним 25,5 тис. доларів США за продаж двох бусів та двох джипів, які призначалися для ЗСУ. Замість того, щоб передати автівки на фронт, чоловік продавав їх за ринковою ціною.

Про це повідомила пресслужба Житомирської обласної прокуратури. Під час обшуків у його офісі вилучили: 300 тис. грн готівкою в різних валютах; митну документацію на продані автівки; печатки, бланки, транспортні засоби; інші офіційні документи.

Схема злочину полягала у наступному: фігурант використовуючи статус керівника фонду, ввозив з-за кордону автівки як гуманітарну допомогу для українських військових, розмитнюючи їх на пільгових умовах. Офіційно в документах отримувачем іномарок вказувався благодійний фонд.

Замість того, щоб передати автівки на фронт, чоловік продавав їх за ринковою ціною. Гроші від продажу йшли до кишені шахрая.

Журналісти з’ясували, що затриманий голова благодійного фонду з Попільні – Валентин Кушнір. Зазначається, що він не лише очолював благодійний фонд, а й був співзасновником ГО "Стоп корупція". Свого часу він балотувався в депутати Житомирської облради.

Валентин Кушнір

За даними аналітичного порталу YouControl, підприємець в серпні 2019 році заснував іменну благодійну організацію – "Благодійний фонд "Валентина Кушніра", а згодом очолив Попільнянський районний підрозділ ВГО "Стоп корупції" (правоохоронці повідомляли, що чоловік керує місцевим підрозділом громадської організації, напрямком діяльності якої зазначено боротьбу з корупцією).

Дії Кушніра розслідуються за ч. 3 ст. 201-2 КК України ("Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, вчинене у період воєнного стану"). Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 7 років.

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