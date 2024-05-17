Був "смотрящім" за вугільними шахтами України та не тільки: що відомо про затриманого ДБР Кропачова

ДБР підозрює його у махінаціях, які завдали збитків державі

Бізнесмена Віталія Кропачова, який є власником "Укрдонінвесту" (вугільний бізнес та видобуток газу), було затримано співробітниками ДБР. За даними слідства, він міг завдати збитків державі на понад 2 млрд гривень на махінаціях у вугільній сфері.

До цих оборудок причетне підприємство Кропачова та службовці Міністерства енергетики, Державної податкової служби. Про це інформує ДБР.

"Працівники ДБР у тісній взаємодії з Нацполіцією затримали фактичного власника ТОВ "Краснолиманське", що входить до групи компаній ТОВ "Укрдонінвест". Він через керівництво свого підприємства та службових осіб Міністерства енергетики України та Державної податкової служби України завдав державі шкоди на понад 2 млрд грн на махінаціях у вугільній сфері", — йдеться у повідомленні.

Було встановлено, що український мільярдер забрав у власність активи сина біглого експрезидента Олександра Януковича та отримав фактичний контроль над багатьма державними шахтами та збагачувальними фабриками східних регіонів.

Зазначається, що він, його довірена особа, керівник підприємства та бухгалтер об’єднались у злочинну організацію, яка не давала працювати та доводила до банкрутства Державне підприємство "ВК "Краснолиманська". Держпідприємство залежне від ТОВ "Краснолиманське", оскільки не має можливості проводити видобуток кам’яного вугілля з власних пластів, які знаходяться нижче ніж пласти, які видобувались товариством.

Слідство встановило, що бізнесмен вирішив скористатися такою ситуацією, та через оборудки з податковими пільгами, які привласнювались його структурами, намагались довести держпідприємство до банкрутства. За розробленою ним схемою всі відшкодування з бюджету, зокрема через застосування "нульової" ставки ПДВ отримували комерсанти, при цьому держпідприємство штучно накопичувало борг перед державою.

"При цьому товариство користувалось обладнанням державного підприємства. У межах розробленого протиправного механізму, керівництво держпідприємства не вживало жодних дій з відшкодування комерсантами отриманих "пільг", натомість нарощувало заборгованість перед бюджетом, зокрема й через штрафні санкції та пеню. Тим часом воно сплачувало всі відповідні платежі власнику підконтрольних бізнесмену комерційних структур. Гроші на мільярди гривень надалі відмивались через купівлю-продаж рухомого та нерухомого майна", — додає ДБР.

Зазначається, що наразі було задокументовано чотири епізоди протиправної діяльності злочинного угрупування.

У першому: встановлено факт неправомірного застосування ТОВ "Краснолиманське" у період з 01 січня 2022 по 31 серпня 2023 рр. податкової пільги — застосування нульової ставки ПДВ на вугілля на загальну суму 75 млн 105 тис. грн.

Другий епізод: члени злочинної організації умисно не реєстрували податкові накладні держпідприємства, що призвело до настання шкоди у виді боргових зобов’язань та несплати податків до бюджетів різних рівнів на суму 2 млрд 194 млн грн.

Третій епізод: керівництво підприємства у період з 01 січня 2022 по 30 вересня 2023 рр., не здійснило реєстрацію податкових накладних на адресу ТОВ "Краснолиманське" на понад 1 млрд грн. Через що держпідприємство ухилилося від сплати податку на додану вартість за вказаний період на суму 169 млн 938 тис. грн.

Також станом на 30 жовтня 2023 року керівником підприємства задекларовано, однак не сплачено податкове зобов'язання з ПДВ до державного бюджету на загальну суму 1 млрд 124 млн грн.

Також слідство встановило, що службові особи ТОВ "Краснолиманське", за вказівкою власника, у період 2022-2023 років незаконно придбали майно на гроші, отриманні від вказаних вище протиправних дій на майже мільярд гривень. Зазначимо, що може йтись про справу, у якій правоохоронці розслідували причетність Кропачова до схеми, у межах якої впродовж 2016-2018 років група людей фактично встановила контроль за державними закупівлями "Селидіввугілля", "Мирноградвугілля" та "Шахтоуправління Південнодонбаське №1". Тоді слідство встановило, що ці підприємства закупили за завищеними цінами різноманітне обладнання, незаконно переплативши понад 51 млн гривень.

Що відомо про вугільного бізнесмена

Віталій Кропачов відомий як бізнесмен у вугільній, газовій енергетичній сфері та медійному просторі. Так у 2014 році він викупив кілька збагачувальних фабрик на підконтрольній частині Донеччини та Луганщини, а у 2017-му — шахту "Краснолиманська".

"Економічна правда" писала, що Кропачов був "смотрящим" у вугільній галузі від колишнього першого заступника голови фракції БПП і бізнес-партнера Петра Порошенка — Ігоря Кононенка, сам Кропачов це спростовував. Він викупив кілька збагачувальних фабрик на підконтрольній частині Донбасу, а у 2017 році придбав у Ігоря Гуменюка та партнерів шахту "Краснолиманська", яка з часом стала одним із найуспішніших вугільних підприємств України.

Та вже за декілька років, у 2019, він почав розвивати медіанапрямок. Тоді бізнесмен купив 2 ТВ-канали, "Інфо24" і "Так TV", а у грудні 2021 року придбав компанію "Ера продакшн". Улітку 2022 року Кропачов придбав компанію "Корона Санрайс", яка володіла цифровою ліцензією на трансляцію "4 каналу".

Кропачов хотів запустити канал під брендом Ukraine World News і подав відповідні документи до регулятора. Проте Національна рада з питань телебачення та радіомовлення ще не розглянула це питання. Канал під логотипом Ukraine World News зараз має ютуб-канал, а також доступний на міжнародному ОТТ-сервісі Kartina.TV. Мовлення на супутнику канал відновив 1 травня 2024 року.

Також відомо, що 2023 році "Укрдонінвест", власником якого є Кропачов, стала переможцем повторного приватизаційного аукціону з продажу Білгород-Дністровського морського торговельного порту. Однак зрештою Кропачов відмовився від купівлі порту.

Зауважимо, що у відкритих джерелах серед видів діяльності ТОВ "Укрдонінвест" вказані вантажні залізничні перевезення, а також видобуток піску, гравію, глин і каоліну. При цьому, за інформацією Opendatabot, "Укрдонінвест" є фігурантом кримінальної справи про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

За даними порталу Latifundist, бізнесмен постачав вугілля для електростанцій "Центренерго" та мав чималий інтерес до приватизації компанії.

Також Кропачов вказаний як президент київського хокейного клубу "СК "Сокіл", який був створений у 2021 році.

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