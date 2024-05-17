Был "смотрящим" за угольными шахтами Украины и не только: что известно о задержанном ДБР Кропачеве

ДБР подозревает его в махинациях, нанесших ущерб государству

Бизнесмен Виталий Кропачёв, который является владельцем "Укрдонинвеста" (угольный бизнес и добыча газа), был задержан сотрудниками ДБР. По данным следствия, он мог нанести ущерб государству более чем на 2 млрд гривен на махинациях в угольной сфере.

К этим схемам причастно предприятие Кропачева и служащие Министерства энергетики, Государственной налоговой службы. Об этом сообщает ДБР.

"Работники ДБР в тесном взаимодействии с Нацполицией задержали фактического владельца ООО "Краснолиманское", входящего в группу компаний ООО "Укрдонинвест". Он через руководство своего предприятия и должностных лиц Министерства энергетики Украины и Государственной налоговой службы Украины нанес государству ущерб более чем на 2 млрд грн на махинациях в угольной сфере", — говорится в сообщении.

Установлено, что украинский миллиардер забрал в собственность активы сына беглого экс-президента Александра Януковича и получил фактический контроль над многими государственными шахтами и обогатительными фабриками восточных регионов.

Отмечается, что он, его доверенное лицо, руководитель предприятия и бухгалтер объединились в преступную организацию, которая не давала работать и доводила до банкротства Государственное предприятие "ПК "Краснолиманская".

Госпредприятие зависит от ООО "Краснолиманское", поскольку не имеет возможности проводить добычу каменного угля из собственных пластов, которые находятся ниже пластов, добываемых обществом.

Следствие установило, что бизнесмен решил воспользоваться такой ситуацией, и из-за сделок с налоговыми льготами, которые присваивались его структурами, пытались довести госпредприятие до банкротства. По разработанной им схеме все возмещения из бюджета, в частности, из-за применения "нулевой" ставки НДС получали коммерсанты, при этом госпредприятие искусственно накапливало долг перед государством.

"При этом общество пользовалось оборудованием государственного предприятия. В рамках разработанного противоправного механизма, руководство госпредприятия не предпринимало никаких действий по возмещению коммерсантами полученных "льгот", наращивая задолженность перед бюджетом, в том числе и из-за штрафных санкций и пеней. Тем временем оно платило все соответствующие платежи владельцу подконтрольных бизнесмену коммерческих структур. Деньги на миллиарды гривен в дальнейшем отмывались из-за купли-продажи движимого и недвижимого имущества", — добавляет ДБР.

Отмечается, что в настоящее время были задокументированы четыре эпизода противоправной деятельности преступной группировки.

В первом установлен факт неправомерного применения ООО "Краснолиманское" в период с 01 января 2022 по 31 августа 2023 гг. налоговой льготы — применение нулевой ставки НДС на уголь на общую сумму 75 млн 105 тыс. грн.

Второй эпизод: члены преступной организации умышленно не регистрировали налоговые накладные госпредприятия, что привело к наступлению ущерба в виде долговых обязательств и неуплате налогов в бюджеты разных уровней на сумму 2 млрд 194 млн грн.

Третий эпизод: руководство предприятия в период с 01 января 2022 по 30 сентября 2023, не осуществило регистрацию налоговых накладных в адрес ООО "Краснолиманское" на более 1 млрд грн. Из-за чего госпредприятие уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость за указанный период на сумму 169 млн. 938 тыс. грн.

Также на 30 октября 2023 года руководителем предприятия задекларировано, однако не уплачено налоговое обязательство по НДС в государственный бюджет на общую сумму 1 млрд 124 млн грн.

Также следствие установило, что должностные лица ООО "Краснолиманское", по указанию собственника, в период 2022-2023 годов незаконно приобрели имущество на деньги, полученные от вышеуказанных противоправных действий на почти миллиард гривен. Отметим, что речь может идти о деле, в котором правоохранители расследовали причастность Кропачева к схеме, в рамках которой на протяжении 2016-2018 годов группа людей фактически установила контроль за государственными закупками "Селидовуголь", "Мирноградуголь" и "Шахтоуправление Южнодонбасское №1". Тогда следствие установило, что эти предприятия закупили по завышенным ценам разнообразное оборудование, незаконно переплатив более 51 млн. гривен.

Что известно об угольном бизнесмене

Виталий Кропачев известен как бизнесмен в угольной, газовой, энергетической сфере и медиапространстве. Так, в 2014 году он выкупил несколько обогатительных фабрик на подконтрольной части Донетчины и Луганщины, а в 2017-м — шахту "Краснолиманская".

"Экономическая правда" писала, что Кропачев был "смотрящим" в угольной отрасли от бывшего первого заместителя председателя фракции БПП и бизнес-партнера Петра Порошенко — Игоря Кононенко, сам Кропачев это опровергал. Он выкупил несколько обогатительных фабрик на подконтрольной части Донбасса, а в 2017 году приобрел у Игоря Гуменюка и партнеров шахту "Краснолиманская", которая стала одним из самых успешных угольных предприятий Украины.

Но уже через несколько лет, в 2019 году, он начал развивать медианаправление. Тогда бизнесмен купил 2 ТВ-канала, "Инфо24" и "Так TV", а в декабре 2021 года приобрел компанию "Эра продакшн". Летом 2022 года Кропачев приобрел компанию "Корона Санрайс", владевшую цифровой лицензией на трансляцию "4 канала".

Кропачев хотел запустить канал под брендом Ukraine World News и подал соответствующие документы регулятору. Однако Национальный совет по телевидению и радиовещанию еще не рассмотрел этот вопрос. Канал под логотипом Ukraine World News сейчас располагает ютуб-каналом, а также доступен на международном ОТТ-сервисе Kartina.TV. Вещание на спутнике канал возобновил 1 мая 2024 года.

Также известно, что в 2023 году "Укрдонинвест", владельцем которого является Кропачев, стала победителем повторного приватизационного аукциона по продаже Белгород-Днестровского морского торгового порта. Однако в конце концов Кропачев отказался от покупки порта.

Отметим, что в открытых источниках среди видов деятельности ООО "Укрдонинвест" указаны грузовые железнодорожные перевозки, а также добыча песка, гравия, глин и каолина. При этом, по информации Opendatabot, "Укрдонинвест" является фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По данным портала Latifundist, бизнесмен поставлял уголь для электростанций "Центрэнерго" и представлял немалый интерес к приватизации компании.

Также Кропачев указан как президент киевского хоккейного клуба "СК "Сокол", который был создан в 2021 году.

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