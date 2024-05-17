ДБР затримало відомого вугільного бізнесмена: що відомо (фото)

Оперативні дії тривають

Бізнесмена Віталія Кропачова, у якого є активи у вугільному, газовому, енергетичному та медійному бізнесі, затримали українські правоохоронці у пʼятницю, 17 травня. Офіційно причину його затримання не зазначається.

Більше подробиць правоохоронці розкриють згодом. Відповідну інформацію hromadske підтвердили в Державному бюро розслідувань.

"Це правда. Тривають активні оперативні дії", — сказали в ДБР.

Фото нібито затримання, які ширяться мережею

Зауважимо, що у медіапросторі шириться інформація, що бізнесмен був причетний до розкрадання вугільних шахт нашої держави. Зокрема, згадується про те, що раніше правоохоронці розслідували причетність Кропачова до схеми, у межах якої впродовж 2016-2018 років група людей фактично встановила контроль за державними закупівлями "Селидіввугілля", "Мирноградвугілля" та "Шахтоуправління Південнодонбаське №1". Тоді слідство встановило, що ці підприємства закупили за завищеними цінами різноманітне обладнання, незаконно переплативши понад 51 млн гривень.

Що відомо про Віталія Кропачова

Віталій Кропачов є власником "Укрдонінвесту" (вугільний бізнес та видобуток газу). У 2014 році він викупив кілька збагачувальних фабрик на підконтрольній частині Донеччини та Луганщини, а у 2017-му — шахту "Краснолиманська".

У бізнесмена є активи в машинобудівній, будівельній та транспортній галузях. До того ж він володіє медіаактивами, адже у 2019 році купив телеканали "Інфо 24", "ТВі" та "Погода", а в грудні 2021-го — компанію-оператора цифрового мультиплекса "Ера Продакшн".

Улітку 2022 року Кропачов купив компанію "Корона Санрайс", яка володіла цифровою ліцензією на трансляцію "4 каналу", а у 2023-му запустив телеканал Ukraine World News на основі заборонених телеканалів "112 Україна" та NewsOne.

Раніше "Телеграф" писав, що нардепу Андрію Клочку, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 11 млн грн, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід. Мова ведеться про заставу на суму 12 млн грн.