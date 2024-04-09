Розкрадання на реставрації "Київської фортеці": директорці повідомили про підозру

Фігурантці загрожує до 12 років позбавлення волі

У Києві правоохоронці викрили схему розкрадання коштів на реставрації Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця". Директорці музею повідомлено про підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах.

Завдано збитків на майже 900 тисяч гривень. Про це повідомляє поліція Києва.

Відомо, що з 2017 року цю посаду обіймає Оксана Новикова-Вигран. За словами слідчого поліції Нікіти Коршака, фігурантка уклала договір з підрядником на проведення реставраційних робіт однієї з башт фортеці за завищеними цінами.

"В ході досудового розслідування ми встановили, що порушниця підписала акти приймання виконаних робіт, у яких вартість будівельних матеріалів була значно завищена. Відтак своїми діями вона завдала збитків Національному музею на суму 868 тисяч гривень", — зазначив Коршак.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури фігурантці повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем). Їй загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві посадовці намагалися "купити" експертизу за бюджетні кошти по справі, в якій вони самі є фігурантами. Усі троє підозрюваних вже проходять по справі про розкрадання 12,6 мільйона гривень, виділених на закупівлю запчастин для карет швидкої допомоги.