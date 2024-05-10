Справа про розкрадання мільйонів: суд обрав запобіжний захід "слузі народу"

Нардеп звинувачується у незаконному розкраданні понад 11 млн грн

Нардепу Андрію Клочку, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 11 млн грн, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід. Мова ведеться про заставу на суму 12 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (СПА). Зазначається, що депутат також не може виїжджати за межі Києва та спілкуватися зі свідками справи.

Зауважимо, що у повідомлені не розкривається ім'я підозрюваного. Проте спираючись на матеріали справи, можна дійти висновку, що йдеться про народного депутата від "Слуги народу" Андрія Клочка.

"10 травня слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді 12 млн грн застави до чинного народного депутата України, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 11 млн грн", – пише пресслужба.

Згідно з постановою підозрюваний має прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду. Не може виїжджати за межі Києва без дозволу правоохоронців, має здати паспорти та утримуватися від спілкування зі свідками у справі.

Не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу застава має бути внесена.

Строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного – до 10 липня.

Нагадаємо, що 2 травня народному депутату від "Слуги народу" Андрію Клочку НАБУ та САП повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 11 млн грн.

Раніше "Телеграф" писав, що у "Слуги народу" не виходить вирішити питання з Миколою Сольським, міністром аграрної політики.