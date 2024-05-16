Вакансії з бронею від мобілізації в Києві: пропонують більше 20 тисяч зарплати

Претенденти можуть розраховувати на високу оплату праці

Сьогодні у Києві спостерігається активізація ринку праці. В умовах воєнного стану зростає попит на вакансії, які передбачають бронювання від мобілізації.

Військовозобов'язані мають можливість отримати бронь на деяких роботах. "Телеграф" розглянув популярні вакансії.

Найчастіше можна зустріти пропозицію роботи водієм. Компанії обіцяють працівникам можливість бронювання.

Заробити можна близько 30 тисяч гривень за місяць. Проте така робота потребує навичок і водійського посвідчення як категорії В, так і С.

Вакансії можна переглянути за посиланнями — водій категорії С, водій категорії В, С, С1.

Також на бронь можуть претендувати експедитори. Платити фахівцям обіцяють понад 20 тисяч у місяць.

В обов'язки входить здійснювати адресну доставку або забір посилок клієнтам. Для цього потрібно добре знати Київ.

Переглянути вакансію за посиланням — експедитор.

Не менше може отримувати кур'єр на авто компанії. Потрібно здійснювати адресну доставку малогабаритних посилок клієнтам.

Для цього потрібне водійське посвідчення категорії В. Компанія обіцяє бронювання військовозобов'язаних.

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Запрошують на постійну роботу слюсаря-електрика. На вакансію беруть людей з середньо-спеціальною освітою.

Пропонують до 25 тисяч гривень зарплатні. А також гарантують бронювання.

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У Києві потрібні механіки. Проте потрібен досвід роботи на аналогічній посаді від 1-го року.

Компанія обіцяє зарплату близько 50 тисяч гривень у місяць без оподаткування. А також можливість бронювання під час мобілізації.

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З бронюванням можна знайти вакансію мийника автомобілів. Основні функціональні обов’язки: полірування, хімчистка, реставрація сколів лакофарбового покриття, відновлення пластику.

Заробити на цій роботі можна до 35 тисяч за місяць.

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Також можна знайти пропозицію продавця-касира. Найчастіше на таких вакансіях бронь пропонують АЗС. Але її можна отримати лише за наявності належно оформлених військово-облікових документів.

Графік роботи 1/3. Зарплатня в розмірі 21,5 тисячі гривень.

Переглянути вакансію за посиланням — продавець-касир.

Раніше "Телеграф" писав про 5 найкращих віддалених вакансій для киян. Без поїздок в офіс і з зарплатою від 20 тисяч гривень.