Зеленский подписал закон: в Украине разрешили мобилизовать заключенных, кого и сколько могут призвать

17.05.24 законопроект был возвращен в Верховную Раду с подписью президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет заключенным мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины. Однако это касается не всех осужденных.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады. Согласно им, 17.05.24 законопроект был возвращен в Верховную Раду с подписью президента.

Что меняет закон

Законопроектом №11079 предлагается предоставить условно-досрочное освобождение от отбывания наказания лицам для прохождения военной службы по контракту в особый период. Осужденные могут стать в ряды армии исключительно на добровольной основе, подписав контракт с ВСУ и получив за это условно-досрочное увольнение. Защищать государство позволят только тем, кто совершил нетяжкие преступления.

Кого не возьмут в армию

убийства двух или более лиц или убийства, связанные с сексуальным насилием

изнасилование, развращение малолетних, половую связь с несовершеннолетними

совершение ДТП в состоянии наркотического или алкогольного опьянения

преступления против национальной безопасности Украины, террористические акты

особо тяжкие коррупционные правонарушения

посягательство на жизнь правоохранителей.

Также закон не касается тех, кто на момент совершения преступления занимал особо ответственное положение: министров, депутатов, их заместителей и помощников.

Еще одним условием является остаток более трех лет пребывания в тюрьме до завершения отбывания наказания на момент мобилизации. Все осужденные, которые пожелают заключить контракт с ВСУ, будут проходить первичное медицинское освидетельствование в пенитенциарном учреждении, а затем ВЛК.

Все подробности нового закона, к слову, вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Сколько человек могут мобилизовать таким образом

По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, эта цифра может быть оценена в 15-20 тысяч человек. Однако пока непонятно сколько из них подпишут контракт. Он считает, что есть надежда на то, что это будет несколько тысяч человек.

Напомним, ранее мы рассказывали о 6 главных изменениях нового закона против уклонистов