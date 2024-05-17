Зеленский подписал закон: в Украине разрешили мобилизовать заключенных, кого и сколько могут призвать
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
17.05.24 законопроект был возвращен в Верховную Раду с подписью президента
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет заключенным мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины. Однако это касается не всех осужденных.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады. Согласно им, 17.05.24 законопроект был возвращен в Верховную Раду с подписью президента.
Что меняет закон
Законопроектом №11079 предлагается предоставить условно-досрочное освобождение от отбывания наказания лицам для прохождения военной службы по контракту в особый период. Осужденные могут стать в ряды армии исключительно на добровольной основе, подписав контракт с ВСУ и получив за это условно-досрочное увольнение. Защищать государство позволят только тем, кто совершил нетяжкие преступления.
Кого не возьмут в армию
- убийства двух или более лиц или убийства, связанные с сексуальным насилием
- изнасилование, развращение малолетних, половую связь с несовершеннолетними
- совершение ДТП в состоянии наркотического или алкогольного опьянения
- преступления против национальной безопасности Украины, террористические акты
- особо тяжкие коррупционные правонарушения
- посягательство на жизнь правоохранителей.
Также закон не касается тех, кто на момент совершения преступления занимал особо ответственное положение: министров, депутатов, их заместителей и помощников.
Еще одним условием является остаток более трех лет пребывания в тюрьме до завершения отбывания наказания на момент мобилизации. Все осужденные, которые пожелают заключить контракт с ВСУ, будут проходить первичное медицинское освидетельствование в пенитенциарном учреждении, а затем ВЛК.
Все подробности нового закона, к слову, вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.
Сколько человек могут мобилизовать таким образом
По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, эта цифра может быть оценена в 15-20 тысяч человек. Однако пока непонятно сколько из них подпишут контракт. Он считает, что есть надежда на то, что это будет несколько тысяч человек.
Напомним, ранее мы рассказывали о 6 главных изменениях нового закона против уклонистов