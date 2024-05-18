Що зміниться з появою програми "Резерв+". Детальне пояснення

Тим, хто не має чинного військового квитка все одно доведеться проходити медкомісію

У суботу, 18 травня, в Україні запрацював додаток "Резерв+", в якому можна оновити дані для ТЦК. Чи дійсно це допоможе і, чи треба буде все одно йти у військкомат або чекати на появу електронного кабінету?

"Телеграф" розповідає навіщо все ж йти до ТЦК і коли "Резерв+" може допомогти військовозобов'язаному. З одного боку, Міноборони, закликаючи всіх встановлювати цю програму, повідомляє, що це і є оновлення даних, якого вимагає закон.

"Всі військовозобов'язані у віці 18-60 років протягом 60 днів – до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані: мобільний телефон, фактичне місце проживання та e-mail (за наявності)", – йдеться у заяві МО.

Відомство додає, що "Резерв+" — "зручний спосіб виконання обов'язкової процедури оновлення особистих даних".

Натомість потім Міноборони заявляє, що для органів влади дані "Резерву+" прийматимуться лише за місяць — з 18 червня. Саме з цієї дати в додатку з'являться нові дані про військовий статус користувача програми.

"З 18 червня у додатку Резерв+ також з'явиться QR-код, відсканувавши який відповідна влада зможе миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобов'язаного, призовника або резервіста", — йдеться в повідомленні МО.

Варто також нагадати, що МЗС України вчора заявило, що також почне приймати дані електронного кабінету лише з 18 червня – для видачі паспортів чоловікам за кордоном.

Що таке "статус військовозобов'язаного"

Це те, ким людина значиться в ТЦК, до якого вона приписана — звання, військово-облікова спеціальність та ступінь придатності до служби. Дані про це містяться у паперовому військовому квитку.

Але військовий квиток в Україні видається терміном на п'ять років – після проходження медкомісії до ТЦК. І, якщо військовий квиток прострочений чи взагалі відсутній, то держава не знає, чи придатні ви до служби на даний момент чи ні. Отже, у нього не буде актуальної інформації про ваш військовий статус, навіть якщо ви вже завантажили дані в "Резерв+".

Таким чином, якщо військовий квиток відсутній або давно не оновлювався, з 18 червня додаток цілком може показати, що "дані оновлені не повністю", і потрібно з'явитися в ТЦК, щоб уточнити їх особисто, або зробити це через повноцінний електронний кабінет. На це залишиться місяць часу – до 18 липня.

Тобто тим, хто не має чинного військового квитка все одно доведеться проходити медкомісію. Після якої можуть виписати вже "бойову" повістку на мобілізацію, за неявку за якою передбачено вже кримінальну відповідальність. Водночас ті, хто має діючий квиток, зможуть, мабуть, дійсно оновити дані онлайн, через "Резерв+". І згенерувати електронний військовий квиток.

Раніше "Телеграф" писав, що Верховна Рада України у четвер, 11 квітня 2024 року, ухвалила у другому читанні новий законопроєкт про мобілізацію №10449. Президент України Володимир Зеленський підписав гучний закон про мобілізацію. Він набув чинності 18 травня.

Усі громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності новим законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані.