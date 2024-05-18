Что изменится с появлением приложения "Резерв+". Детальное пояснение

Тем, кто не имеет действующего военного билета, все равно придется проходить медкомиссию

В субботу, 18 мая, в Украине заработало приложение "Резерв+", в котором можно обновить данные для ТЦК. Действительно ли это поможет и нужно ли все равно идти в военкомат или ждать появления электронного кабинета?

"Телеграф" рассказывает, зачем все же идти в ТЦК и когда "Резерв+" может помочь военнообязанному. С одной стороны, Минобороны, призывая всех устанавливать эту программу, сообщает, что это и есть обновление данных, требуемое законом.

"Все военнообязанные в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней — до 16 июля включительно должны обновить свои учетные данные: мобильный телефон, фактическое место жительства и e-mail (при наличии)", — говорится в заявлении МО.

Ведомство добавляет, что "Резерв+" — "удобный способ выполнения обязательной процедуры обновления личных данных".

Затем Минобороны заявляет, что для органов власти данные "Резерва+" будут приниматься только через месяц — с 18 июня. Именно с этой даты в приложении появятся новые данные о военном статусе программы.

"С 18 июня в приложении Резерв+ также появится QR-код, отсканировав который соответствующие власти смогут мгновенно получить информацию о вашем статусе как военнообязанном, призывнике или резервисте", — говорится в сообщении МО.

Следует также напомнить, что МИД Украины вчера заявил, что также начнет принимать данные электронного кабинета только с 18 июня – для выдачи паспортов мужчинам за границей.

Что такое "статус военнообязанного"

Это то, кем человек значится в ТЦК, которому он приписан — звание, военно-учетная специальность и степень годности к службе. Данные об этом содержатся в бумажном военном билете.

Но военный билет в Украине выдается сроком на пять лет – после прохождения медкомиссии в ТЦК. И если военный билет просрочен или вообще отсутствует, то государство не знает, пригодны ли вы к службе на данный момент или нет. Следовательно, у него не будет актуальной информации о вашем военном статусе, даже если вы уже загрузили данные в "Резерв+".

Таким образом, если военный билет отсутствует или давно не обновлялся, с 18 июня приложение вполне может показать, что "данные обновлены не полностью", и нужно явиться в ТЦК, чтобы уточнить их лично или сделать это через полноценный электронный кабинет. На это останется месяц времени – до 18 июля.

То есть тем, кто не имеет действующего военного билета, все равно придется проходить медкомиссию. После которой могут выписать уже "боевую" повестку на мобилизацию, за неявку редусмотрена уже уголовная ответственность. В то же время те, кто имеет действующий билет, смогут, пожалуй, действительно обновить данные онлайн через "Резерв+". И сгенерировать электронный военный билет.

Ранее Телеграф писал, что Верховная Рада Украины в четверг, 11 апреля 2024 года, приняла во втором чтении новый законопроект о мобилизации №10449. Президент Украины Владимир Зеленский подписал громкий закон о мобилизации. Он вступил в силу 18 мая.

Все граждане Украины, состоящие на военном учете, обязаны в течение 60 дней со дня вступления в силу нового закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и другие персональные данные.