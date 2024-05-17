Чоловіки за кордоном знову зможуть отримувати консульські послуги: названо умови

Зміни торкнуться майже всіх

Від завтра, 18 травня, щоб отримати консульські послуги за кордоном, які було призупинено раніше, чоловікам призовного віку необхідно буде мати при собі військово-обліковий документ у паперовому чи електронному вигляді. Лише після пред’явлення такого документа, можна буде отримати ту чи іншу послугу.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ. Зазначають, що "технічна пауза" в прийомі нових заяв на надання консульських послуг від окремої категорії громадян України добігла кінця.

"МЗС України вже дало розпорядження закордонним дипломатичним установам із 18 травня відновити згідно з чинним законодавством прийом заяв на вчинення консульських дій чоловікам призовного віку, що був призупинений 23 квітня", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за кілька тижнів технічної паузи фахівці МЗС актуалізували нормативні документи та внесли певні зміни до системи. Це дозволило привести консульську діяльність у відповідність до оновленого закону про мобілізацію.

З 18 травня чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, мають подавати свій військово-обліковий документ у паперовому (ВОД) або електронному вигляді (е-ВОД) поряд із документами, які необхідні для отримання тієї чи іншої консульської послуги.

При цьому звертають увагу на те, що паперовий документ можна буде подавати лише до початку роботи електронного кабінету призовника, в якому кожен зможе самостійно сформувати електронний документ.

У разі, якщо у чоловіка немає паперового документа, а електронний кабінет призовника ще не запрацював, радять скористатися альтернативною опцією: стати на тимчасовий консульський облік чи оновити свої дані консульського обліку, і тоді подати заяву на отримання консульської послуги, не маючи електронного чи паперового військово-облікового документа. Проте така альтернатива лише тимчасова.

"Якщо у громадянина немає ні паперового ВОД, ні закордонного паспорта, то необхідно дочекатися 18 червня, коли в електронному кабінеті призовника з’явиться можливість сформувати електронний військово-обліковий документ. Сформувавши такий документ, громадянин зможе звернутися з ним до консульської установи для оформлення закордонного паспорта", — йдеться в повідомленні.

Для громадян, які не мають закордонного паспорта, також залишається доступною можливість оформлення посвідчення особи на повернення в Україну (т.зв. "білий паспорт").

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, яку заяву зробив міністр МЗС Дмитро Кулеба, щодо чоловіків, які перебувають за кордоном.