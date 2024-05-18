Какая повестка с 18 мая считается врученной: в Минобороны дали исчерпывающий ответ

В законе это четко прописано

Вступивший в силу 18 мая новый закон о мобилизации не предусматривает изменений для вручения повесток. Так врученным считается только та, на которой человек лично расписался.

Других вариантов сейчас не предвидится. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

"Сейчас существует положение, что врученной считается повестка, которая выдается под личную подпись человеку. Других вариантов пока не предусмотрено. Если будут какие-либо постановления или какие-то акты, которые, так сказать, что-то меняют в этом, тогда будем об этом говорить. На данный момент пока их нет", — сказал спикер.

Дмитрий Лазуткин также напомнил, что вручать повестки могут не только работодатели, представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки, но и полицейские.

"Проверять военно-учетные документы, которые тоже с собой сейчас, с сегодняшнего дня, нужно носить, могут и полицейские, и представители ТЦК и СП, и пограничники", — сказал спикер.

По поводу задержания человека силой представителями ТЦК Лазуткин высказался однозначно. Он подчеркнул, что Министерство обороны не терпит нарушения закона и применения "преувеличения полномочий".

"Все должно происходить, опять же, в рамках закона. И ни в коем случае имидж Вооруженных сил Украины не должен от этого страдать. По каждому частному случаю, понятное дело, что разбираемся, изучаем ситуацию, и люди, провинившиеся в чем-то, соответственно, также должны понимать, что последствия будут", — сказал спикер.

Ранее "Телеграф" писал, что теперь, кроме повесток, военнообязанным, могут выдавать еще один документ — требование прибыть в ТЦК.