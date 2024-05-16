Перетнути кордон після 18 травня: прикордонники розповіли, який документ перевірятимуть в першу чергу

Перед виїздом з України необхідно уточнити дані в ТЦК та СП

З 18 травня на прикордонних пунктах пропуску в окремих категорій громадян перевірятимуть наявність військово-облікового документа. Такі дії прикордонників обумовлені оновленим законом про мобілізацію, який почне діяти за кілька днів.

Про це в коментарі виданню "Українська правда" розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Мова про чоловіків віком від 18 до 60 років. За словами Демченка, всі вони зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу, та пред’являти їх на вимогу прикордонника.

У ДПСУ подали перелік чоловіків, які будуть зобов'язані надати військово-обліковий документ для перевірки.

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час;

визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії непридатними до військової служби за станом здоров’я;

на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

які самостійно виховують дитину;

які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби;

інші категорії осіб, визначені ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Разом з тим, це не стосуватиметься категорій громадян, зазначених в окремих пунктах Правил перетинання державного кордону громадянами України. Зокрема:

особи з інвалідністю;

ті які супроводжують осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги, здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;

визначені особи за окремими посадами та державної служби, працівники підприємств залізничного транспорту і які відносяться до морської та авіаційної галузі тощо.

У Державній прикордонній службі рекомендували при плануванні виїзду з України попередньо уточнити свої дані у ТЦК та СП і внести інформацію про отримання відстрочки у військово-обліковий документ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Україні багатодітних чоловіків можуть мобілізувати. У Мін’юсті назвали умову.