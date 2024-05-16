Перетнути кордон після 18 травня: прикордонники розповіли, який документ перевірятимуть в першу чергу
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Перед виїздом з України необхідно уточнити дані в ТЦК та СП
З 18 травня на прикордонних пунктах пропуску в окремих категорій громадян перевірятимуть наявність військово-облікового документа. Такі дії прикордонників обумовлені оновленим законом про мобілізацію, який почне діяти за кілька днів.
Про це в коментарі виданню "Українська правда" розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Мова про чоловіків віком від 18 до 60 років. За словами Демченка, всі вони зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу, та пред’являти їх на вимогу прикордонника.
У ДПСУ подали перелік чоловіків, які будуть зобов'язані надати військово-обліковий документ для перевірки.
- заброньовані на період мобілізації та на воєнний час;
- визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії непридатними до військової служби за станом здоров’я;
- на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
- які самостійно виховують дитину;
- які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби;
- інші категорії осіб, визначені ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Разом з тим, це не стосуватиметься категорій громадян, зазначених в окремих пунктах Правил перетинання державного кордону громадянами України. Зокрема:
- особи з інвалідністю;
- ті які супроводжують осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;
- водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги, здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;
- визначені особи за окремими посадами та державної служби, працівники підприємств залізничного транспорту і які відносяться до морської та авіаційної галузі тощо.
У Державній прикордонній службі рекомендували при плануванні виїзду з України попередньо уточнити свої дані у ТЦК та СП і внести інформацію про отримання відстрочки у військово-обліковий документ.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Україні багатодітних чоловіків можуть мобілізувати. У Мін’юсті назвали умову.