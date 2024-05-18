Вручатимуть не лише повістки: з 18 травня військовозобов’язаним можуть надсилати ще один документ

За неявку в ТЦК ухилянта можуть позбавити прав керувати авто

З 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Тепер, крім повісток військовозобов’язаним, можуть видавати ще один документ — вимогу прибути до ТЦК.

Про те, що таке ця вимога і кому її надсилатимуть, розповіла адвокат Катерина Аніщенко в інтерв’ю "РБК-Україна". Вона наголосила, що повістка та вимога — це різні документи.

Спочатку військовозобов’язаному чоловікові вручають або надсилають повістку з вимогою з’явитися в ТЦК для уточнення даних або проходження ВЛК. Якщо він проігнорує повістку та не з’явиться у зазначені терміни, то ТЦК має право звернутися до поліції для адміністративного затримання та примусового доставляння такої особи до військкомату.

Якщо протягом 5 днів поліція не може розшукати військовозобов’язаного, то ТЦК відправляє йому рекомендованим листом вимогу з’явитися до військкомату.

"Вимога — це, по суті, досудове регулювання спору, де передбачається, що особа має з’явитися до ТЦК", — каже Катерина Аніщенко.

Вимога буде вважатися врученою, коли співробітник пошти ставить позначку про отримання листа адресатом, або про відмову отримувати листа, або про неможливість вручити його за місцем реєстрації.

Якщо військовозобов’язаний громадянин упродовж 10 календарних днів після вручення вимоги так і не з’явився, то ТЦК звертається до суду та до ухилянта можуть застосувати певні заходи: позбавити права керувати автомобілем чи накласти інші адміністративні стягнення.

Суд розглядатиме справу ухилянта у порядку письмового провадження, тобто без виклику людини до суду.

"У законі зазначено, що такі справи розглядатимуться в судах протягом 30 днів, але я думаю, що це займе більше часу. Можливо, близько двох місяців", — підсумувала Катерина Аніщенко.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Україні запровадили жорсткі обмеження для власників авто. З 18 травня частину транспорту не можна переміщати навіть у межах областей.