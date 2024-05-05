Не ракети і не зброя: що пообіцяв Шольц для України у своєму Великодньому привітанні

Під час промови з нагоди Великодня згадав Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у Великодньому привітанні пообіцяв підтримувати Україну. Він заявив, що будуть це робити стільки, скільки потрібно.

Про це він написав у соцмережі Х.

"У сьогоднішній православний Великдень ми думаємо, зокрема, про багатьох православних християн в Україні, які не можуть святкувати це свято у сімейному колі та в мирі", — сказав німецький канцлер.

Шольц наголосив, що Німеччина підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно".

Зазначимо, що Німеччина, яку справедливо критикують за нерішучість в допомозі Україні, тим не менше, була єдиною країною, яка після останніх заяв України про потребу в ППО оперативно передала Patriot, очікується також поставка IRIS-T. До того ж, Німеччина шукає зброю для України в інших країнах. Аналітики пишуть, що зараз військову допомогу Німеччини можна порівняти з 11% її оборонного бюджету.

16 лютого 2024 Україна та Німеччина уклали угоду про підтримку протягом 10 років. В пріоритеті протиповітряна оборона, артилерія, бронетехніка, боєприпаси. За словами Канцлера Німеччини, на цей рік у бюджеті ФРН передбачено понад 7 млрд євро на військову допомогу Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у світле свято Великодня. Він зазначив, що сьогодні нас об’єднує спільна молитва – за всіх українців, які чекають на цей світанок і обов’язково побачать його, дочекаються миру, правди та Бога, який повернеться на випалену землю. Він записав звернення на тлі храму Святої Софії у Києві.