Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович спеціально для "Телеграфу" — про західні літаки, ракети та дозовану допомогу Україні

У Державному департаменті США заявили, що Вашингтон планує нові партії допомоги Україні найближчим часом. А Німеччина має намір викупити у Штатів три системи HIMARS для нашої країни.

І це – добрі новини.

А ось ситуація з передачею нам літаків F-16 поки що залишається у підвішеному стані. При цьому слід розуміти, що позиція США не впливає на процес передачі Україні F-16. Їх передають європейські країни – Данія, Нідерланди, Бельгія, Норвегія. Терміни передачі цих літаків залежать не від Білого дому (там давно дали відповідний дозвіл), а від технічної готовності самих літаків, української інфраструктури та ступеня навчання наших пілотів.

Треба розуміти, що місця базування F-16 одразу стануть цілями для російських ракетних ударів, тому потрібно підготувати укриття, мережу тактичних аеродромів тощо – для цього потрібен час. Є можливі терміни прибуття перших літаків з Данії – приблизно червень. Нам залишається лише дочекатися червня та робити висновки за фактом того, станеться це чи ні.

Мені важко коментувати позицію канцлера ФРН Олафа Шольца щодо ненадання нам ракет Taurus. Таке враження, що її не до кінця розуміють у самій Німеччині.

Загалом дозованість західної допомоги для України я досі пояснюю сильнішою позицією там так званих "голубів", які побоюються повної перемоги України, оскільки теоретично це може призвести до розпаду Росії. А саме такий результат умовні "голуби" вважають небажаним, побоюючись втрати контролю над російською ядерною зброєю.