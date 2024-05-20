Наступний крок — QR-код: у Раді розповіли, скільки українців вже оновили свої дані через "Резерв+"

Додаток вже працює по всьому світу

Вже понад 415 тисяч українців оновили свої дані в мобільному застосунку "Резерв+". Водночас у ЦНАПах це зробили лише 3700 громадян.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія з посиланням на дані Міністерства оборони України. За його словами, ще 2944 українців оновили свої дані в ТЦК та СП.

Арахамія зазначив, що наступним кроком буде генерація QR-коду, якій буде заміною необхідності носити з собою військовий квиток. Він підкреслив, що це буде зроблено по аналогії з Ковід-сертифікатом.

Раніше речник міністерства оборони України Дмитро Лазуткін ефірі КИЇВ24 повідомив, що в мобільному застосунку "Резерв+" свої дані оновили вже близько 260 тисяч українців. Водночас він зазначив, що остаточної статистики по ТЦК наразі немає, адже інформація постійно оновлюється.

Лазуткін також розповів, що в перший день роботи сервісу фіксувалися проблеми зі застосунком у людей за кордоном. За ого словами, ймовірно, це пов’язано з тим, що в перший день був проміжок часу, коли близько 700 тисяч людей одночасно намагалися уточнити свої дані. Речник підкреслив, що станом на зараз у сервісі авторизувалося 600 тисяч українців.

Що відомо про "Резерв+"

Застосунок доступний для звантаження з App Store (тут) та Google Play (тут). Це зручний спосіб пройти обов'язкову процедуру та побачити, яка інформація є в реєстрі "Оберіг".

У додаток "Резерв+" підтягнеться інформація з Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг". Вона міститиме дату оновлення даних, ПІБ, дату народження, ІПН, а також за наявності — відомості про бронювання та відстрочку, дату проходження медкомісії та придатність/непридатність, військово-облікову спеціальність тощо.

Зверніть увагу! До 18 червня 2024 року додаток працюватиме в тестовому режимі. Потім у ньому з'явиться QR-код. Зазначимо, представники ТЦК, поліції та прикордонники отримали право перевіряти військово-облікові документи. Штрих код у військовому квитку або QR-код у додатку покаже, що особа оновила свої дані.

Додаток "Резерв+" не стане повноцінним ТЦК у смартфоні. Через нього не надсилатимуться повістки для явки до військкомату на медичну комісію. Як і раніше, повістка має вручатися особисто і під підпис.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з додатком "Резерв+" виник несподіваний конфуз. Як виявилося, воно, ймовірно, було зроблено на основі шкільного додатку "Мрія". Щобільше, у ЗМІ звернули увагу на те, що сервер, на якому вироблявся додаток, належить чеській компанії з розробки програмного забезпечення з 10 офісами, три з яких — російські.