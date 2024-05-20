Как часто нужно проходить ВВК: в Минобороны дали ответ с одним "но"

Этот период могут еще изменить

Военнообязанные граждане Украины должны проходить военно-врачебную комиссию один раз в пять лет. В настоящее время действует именно такая норма.

Об этом в эфире КИЕВ24 сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин. В то же время он отметил, что в законодательство могут внести изменения, что в военное время ВВК нужно будет проходить каждый год.

"Слухов, проектов, идей очень много. Пока что они не, скажем так, юридически зафиксированы", — подчеркнул Лазуткин.

Следует отметить, что ранее руководитель Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков в интервью изданию "Кременчугский ТелеграфЪ" заявил, что военнообязанный в мирное время проходит военно-врачебную комиссию один раз в пять лет. Но, по его словам, есть изменения в этот приказ, которые предусматривают прохождение ВВК во время военного положения один раз в год.

"В соответствии с приказом №402, военнообязанный в мирное время проходит ВВК один раз в пять лет. Но есть изменения в этот приказ, которые предусматривают прохождение ВЛК во время действия военного положения один раз в год. То есть военнообязанный, который прошел ВВК год назад, снова обязан ее проходить. Что касается обжалований решений ВВК – если мужчина не согласен с ее выводами, то должен обращаться к нам, мы согласовываем с областным ВВК время прибытия, направляем его и там рассматривается его жалоба. ВВК либо отменяют, либо подтверждают", – подчеркнул Волков.

Напомним, имея болезни из определенного списка, граждане могут рассчитывать на принятие решения ВВК о непригодности к военной службе и исключении из военного учета. Отметим, что ВВК будет выносить два вердикта — пригодный или непригодный. В то же время пригодность будет разделена на категории "в зависимости от степени функциональности.

Ранее "Телеграф" писал о том, что по состоянию на 13:00 20 мая уже более 415 тысяч украинцев обновили свои данные в мобильном приложении "Резерв+". В то же время в ЦНАПах это сделали только 3700 граждан.