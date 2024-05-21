"У некоторых есть иллюзия": известный военный объяснил, почему мужчины должны мобилизоваться

Враг хочет уничтожить Украину и есть только один способ этого не допустить

Защитники, которые на фронте с первых дней полномасштабного вторжения, нуждаются в замене. Есть много мужчин, которые пытаются избежать мобилизации, но если Украина не устоит, россияне будут уничтожать украинцев и как нацию и физически.

Такое мнение высказал айтишник, основатель туристического сайта lowcost.ua, ультрас ФК "Волынь", активист общественной инициативы "Кто заказал Екатерину Гандзюк" Роман Синицын, мобилизовавшийся почти год назад, в интервью "Украинской правде". Он назвал тех, кто мог бы заменить бойцов, нуждающихся в отдыхе.

"Такая возможность есть. Куча людей, которые еще не мобилизовались, чего-то боятся, прячутся за спинами своих женщин, не выходят из квартиры — это дичь на самом деле. Речь идет о существовании нас как нации, как государства, о твоем доме. Потому что если сюда придут россияне, то жить по старинке уже не получится. У некоторых есть иллюзия, что они смогут нормально жить — типа, придут оккупанты, власть меняется, мол, все ок", — подчеркнул воин.

Он добавил, что тем, кто так думает, стоило бы поговорить с теми, кто прошел пыточные россиян на Херсонщине, Черниговщине и в других местах. Мнение, что оккупанты якобы будут преследовать только активистов и политиков — иллюзорно.

"Они будут преследовать всех, кто им не нравится. Где-то проявлял проукраинскую позицию – едешь на подвал. Это страшная действительно история, и мы должны ее не допустить. Это обязанность каждого мужчины", — резюмировал Синицын.

Как сообщал "Телеграф", в последнее время, после начала своего наступления на Харьковщине, оккупанты понесут колоссальные потери. Таких никогда не было.