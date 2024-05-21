ЕС одобрил использование замороженных активов РФ на нужды Украины: озвучены сроки первого транша

Выплаты могут быть уже летом

Еврокомиссия одобрила решение об использовании доходов от замороженных российских активов на благо Украины. Первые изъятия из банков будут осуществлены уже в июне.

Как говорится на сайте Еврокомиссии, решения вступят в силу после их публикации в Официальном журнале документов ЕС. Ресурсы будут доступны с июля 2024 года и будут выплачиваться дважды в год.

"В 2024 году доходы от иммобилизованных активов в первую очередь пойдут на поддержку военной деятельности Украины по самозащите и наращиванию военного потенциала для удовлетворения самых насущных потребностей страны", — прокомментировала решение вице-президент по ценностям и прозрачности ЕК Вера Юрова.

Как известно, после начала российского вторжения страны Запада заблокировали на своих счетах огромное количество активов и резервов Центробанка России. Всего речь идет о 260 миллиардах евро, которые были заморожены по всему миру, однако большая их часть находится в банках ЕС (около 210 миллиардов).

ЕС принял решение использовать проценты от этих средств, поскольку они не являются собственностью России и возникли лишь благодаря решению их заморозить на банковских счетах.

Ожидается, что их изъятие позволит направить на нужды Украины 2,5-3 миллиарда евро ежегодно.

Как сообщалось ранее, страны-члены G7 собираются передать Украине доходы от замороженных российских активов. Окончательное решение будет принято в конце мая 2024 года.