Військова підготовка у школах: Рада проголосувала "за", що далі

У навчанні для хлопчиків та дівчаток у предметі "Захист України" скасовується розподіл

Верховна Рада України проголосувала у першому читанні за законопроєкт №11092, який передбачає запровадження початкової військової підготовки у школах. Для цього буде додано спеціальний предмет "Захист України".

Про це у своєму Telegram-каналі 23 квітня повідомив народний депутат України Ярослав Желєзняк. За його словами, "за" проголосував 291 депутат.

Планується, що підготовка проводитиметься у закладах загальної середньої, професійної (профтехнічної), професійної вищої, вищої освіти та інших навчальних закладів.

Програми з навчального предмета "Захист України" розробляються та затверджуються МОН за погодженням з Міністерством оборони України. До того ж скасовується розподіл у навчанні для хлопчиків та дівчаток у предметі "Захист України".

Згідно із законом, передбачається запровадження початкової загальновійськової підготовки, яка здійснюється "з метою формування у громадян первинних загальновійськових знань та спеціальних компетентностей щодо оборонної свідомості, ознайомлення громадян з місцем та роллю громадянина у зв’язку з усвідомленням свого обов’язку щодо збройного захисту України".

Далі законопроєкт буде розглянуто у другому читанні.

Також з 2025 року у всіх вищих навчальних закладах України буде запроваджено обов’язкову військову підготовку. Кожному учневі чоловічої статі потрібно обов’язково її пройти. При цьому дівчата можуть відвідувати курс за власним бажанням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 11 квітня Верховна Рада ухвалила новий закон про мобілізацію. Що після цього зміниться.