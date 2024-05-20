Майже кожен другий: у Мінкульті розповіли скільки працівників культури отримали броню від мобілізації

У Мінкульті назвали цифру заброньованих працівників культури та медіа

В Україні співробітники закладів культури можуть отримати броню від мобілізації. Середній показник бронювання серед працівників цієї галузі може досягати 40%.

Про це розповів в.о. міністра культури Ростислав Карандєєв в інтерв’ю виданню Главком. Він наголосив, що з початку російського вторгнення жодних нововведень у цьому плані не було.

"Якщо держава створила державні установи культури, то вони важливі. Тобто це заклади, створені для виконання загальнодержавних функцій. Кожне державне підприємство, у тому числі і у сфері культури, важливе", — сказав він.

За його словами, у закладах культури є багато посад, які дуже складно замінити, оскільки спеціалісти навчаються роками. До таких він зарахував музикантів, танцюристів та хореографів, зазначивши, що держава вклала у них дуже багато ресурсів.

"За законодавством ми маємо право забронювати до 50% військовозобов’язаних. Сьогодні, якщо проаналізуємо кількість мобілізованих з-поміж закладів культури, а ця цифра коливається, то мобілізовано десь 5%, десь 8%, десь 10%, але зазвичай не більше. Щодо бронювань, то за закладами культури приблизно 40% у середньому заброньовані", — сказав Карандєєв.

Загалом він зазначив, що у сфері культури працює 3076 військовозобов’язаних осіб у 74 державних закладах, з них 1241 особа отримала броню. У сфері медіа 2721 військовозобов’язаний із 36 видань, серед яких 1170 осіб заброньовано.

Як повідомлялося раніше, у Міністерстві культури пояснили, чому цирки визнані критично важливими об’єктами для України, а працівники підлягають бронюванню від мобілізації.