Рада проголосовала за введение военной подготовки в школах: что это значит

Юным украинцам будут преподавать новый предмет под названием "Защита Украины"

Верховная Рада приняла законопроект о совершенствовании системы начальной общевойсковой подготовки. Речь идет о законопроекте 11092.

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко. Информацию он обнародовал в своем Telegram-канале.

"За" принятие соответствующего решения проголосовали 297 депутатов.

Согласно документу, вместо допризывной подготовки в Украине введут начальную общевойсковую подготовку. Предполагается, что подготовка будет проводиться в заведениях общего среднего, профессионального (профтехнического), профессионального высшего, высшего образования и других учебных заведениях.

Юным украинцам будут преподавать новый предмет под названием "Защита Украины".

В законе говорится, что учебную программу по этому предмету разрабатывает и утверждают МОН по согласованию с Министерством обороны Украины.

К тому же, нардепы отменили распределение в обучении для мальчиков и девочек в предмете "Защита Украины".

По словам нардепа Ирины Геращенко, ко 2 чтению появилась норма о предотвращении дискриминации, в т.ч. по признаку пола.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Верховная Рада создала новую следственную комиссию по фортификации и дронам.