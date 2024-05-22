Рада проголосовала за введение военной подготовки в школах: что это значит
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Юным украинцам будут преподавать новый предмет под названием "Защита Украины"
Верховная Рада приняла законопроект о совершенствовании системы начальной общевойсковой подготовки. Речь идет о законопроекте 11092.
Об этом сообщил народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко. Информацию он обнародовал в своем Telegram-канале.
"За" принятие соответствующего решения проголосовали 297 депутатов.
Согласно документу, вместо допризывной подготовки в Украине введут начальную общевойсковую подготовку. Предполагается, что подготовка будет проводиться в заведениях общего среднего, профессионального (профтехнического), профессионального высшего, высшего образования и других учебных заведениях.
Юным украинцам будут преподавать новый предмет под названием "Защита Украины".
В законе говорится, что учебную программу по этому предмету разрабатывает и утверждают МОН по согласованию с Министерством обороны Украины.
К тому же, нардепы отменили распределение в обучении для мальчиков и девочек в предмете "Защита Украины".
По словам нардепа Ирины Геращенко, ко 2 чтению появилась норма о предотвращении дискриминации, в т.ч. по признаку пола.
Ранее "Телеграф" сообщил, что Верховная Рада создала новую следственную комиссию по фортификации и дронам.