Втрати – не головне: населення України може суттєво скоротиться через війну, названо цифру

Мільйони українців залишаються за кордоном

В Україні до кінця війни може суттєво скоротиться населення. І втрати на фронті це далеко не найголовніша причина.

Про це в інтерв’ю OBOZREVATEL розповів генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто. За його словами, за найгіршого сценарію Україна може вийти з війни з 25 мільйонами населення.

"Демографічна ситуація у нас дуже погана. При цьому кількість загиблих на фронті незрівнянна з кількістю тих, хто виїхав за кордон і не планує повертатися", — заявив він.

За даними соціолога, наразі близько 6 мільйонів українців перебувають у Європі як біженці, ще 1-2 мільйони опинилися в Росії. І з кожним місяцем на 100-150 тисяч зростає кількість тих, хто вже ніколи не повернеться до України.

"Таким чином, наші головні втрати з точки зору демографії — це люди, які не повернуться. Демографи кажуть, що за найгіршого розкладу після закінчення війни нас може залишитися близько 25 мільйонів. Але ніхто не знає, коли війна скінчиться", — каже соціолог.

Паніотто каже, що на повернення біженців в Україну, крім усього іншого, впливає і негативне ставлення до них громадян, які залишаються в Україні. Поки що цей негатив виплескується в соцмережах, і не особливо помітно в соцопитуваннях, але біженці теж користуються цими ж соцмережами і всі бачать.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як скоротилося населення Києва за часи війни.