Потери - не главное: население Украины может существенно сократится из-за войны, названа цифра

Миллионы украинцев остаются за границей

В Украине к концу войны может существенно сократится население. И потери на фронте это далеко не самая главная причина.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто. По его словам, при наихудшем сценарии Украина может выйти из войны с 25 миллионами населения.

"Демографическая ситуация у нас очень плохая. При этом количество погибающих на фронте несопоставимо с количеством уехавших за границу и не планирующих возвращаться", – заявил он.

Согласно данным социолога, в настоящее время около 6 миллионов украинцев находятся в Европе в качестве беженцев, еще 1-2 миллиона оказались в России. И с каждым месяцем на 100-150 тысяч растет количество тех, кто уже никогда не вернется обратно в Украину.

"Таким образом, наши главные потери с точки зрения демографии – это люди, которые не вернутся. Демографы говорят, что при наихудшем раскладе после окончания войны нас может остаться около 25 миллионов. Но никто не знает, когда война кончится", – говорит социолог.

Паниотто говорит, что на возвращение беженцев в Украину, кроме всего прочего, влияет и негативное отношение к ним со стороны граждан, остающихся в Украине. Пока этот негатив выплескивается в соцсетях, и не особо заметно в соцопросах, но беженцы тоже пользуются этими же соцсетями и все видят.

Напомним, ранее мы писали о том, как сократилось население Киева за время войны.