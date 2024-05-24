Дивний пасажирський літак над Україною: в Украерорусі пояснили, що це було

Повітряний простір над Україною закритий для цивільних перевезень

Керівник державного підприємства "Украерорух" Андрій Ярмак на запит "Телеграфу" прокоментував інформацію про те, що ввечері 22 травня над територією України буцімто пролетів пасажирський літак. За його словами, про порушення повітряного простору України пасажирським літаком не йдеться.

Ярмак зазначив, що це був збій у системі самого застосунку Flightradar, який відображає рух літаків по всьому світу.

Водночас за весь час, коли над Україною закрито повітряний простір для цивільної авіації, це другий раз, коли спільнота звернула увагу на подібний казус. Таку відповідь дав керівник "Аероруху" на запитання, наскільки часто зустрічаються "глюки" Flightradar.

Зауважимо, що Flightradar нібито зафіксував пасажирський "Боїнг", який належить "Турецьким авіалініям". Він з’явився на радарі приблизно о 21:30 біля Білої Церкви, і за пів години сів десь поруч із Вінницею.

Літак, який належить турецькій компанії "Turkish Airlines", у ніч на 23 травня справді здійснював політ поряд з Україною. Однак, згідно з інформацією з відкритих джерел, він летів не з Білої Церкви, а з Румунії до Анталії. Рейс був успішним та завершився вранці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що перші польоти з українських аеропортів можуть поновитися вже до кінця 2024 року.