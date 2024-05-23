Надеюсь, повышение будет: министр образования объяснил почему учителям не индексировали зарплаты

Повышение зарплат задерживает другое министерство

В министерстве образования и науки Украины не исключают варианта, что обещанное повышение зарплат для учителей все же произойдет в ближайшее время. Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" сказал глава МОН Оксен Лисовой.

Напомним, что ранее Оксен Лисовой анонсировал повышение зарплат учителям в 2024 году в два этапа: на 10% с января и на 12,6% с апреля. Это должно было стать возможным за счет увеличения образовательной субвенции, большинство которой уходит на зарплаты педагогам.

Впрочем, по сообщениям самих учителей, апрельского повышения зарплат они не ощутили. Почему так произошло, объяснил глава МОН:

- Ждем. Ждем поступление средств. Мы от Министерства финансов тоже ждем. Это повышение планировалось и, надеюсь, оно состоится, — отметил Оксен Лисовой.

Напомним, что ранее в Верховной Раде объяснили, почему зарплаты педагогов не могут вырасти до 40 тысяч гривен.

Полный текст интервью с Оксеном Лисовым читайте на сайте "Телеграф" в пятницу, 24 мая.